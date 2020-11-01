易手分割先破壞後改劃　相思灣村鋪路建丁屋搵銀犧牲環境

西貢鄉郊土地混亂，相思灣村違建道路兩旁分別劃作自然保育區及綠化地帶，建屋須經過改劃土地用途，並獲城規會批准。然而，在兩個劃定範圍內的土地，分別由多間公司持有，近年更出現多番易手及分割，8年間升值2.5倍。有團體批評這種「先破壞、後改規劃」的方式，是為日後興建「搵大錢」的丁屋鋪路，卻破壞公眾可享有的自然景色。

鄰近違建道路旁其中兩幅土地，早在60年代由兩名劉姓原居民持有，數十年來並無發展。至2005年，清水灣半島南分區計劃大綱草圖公布，兩幅地規劃於自然保育區內，及至2011年，一間名為創迪國際有限公司以40萬元購入，該公司在持有土地期間申請將地2分為4，並於去年2月再以近139萬元轉售予華業﹙香港﹚有限公司，地價升值約2.5倍。至於該路另一端則劃作綠化地帶，惟上址近20幅私人土地亦由一間名為中邦發展有限公司持有，而該公司單一股東是陳廣盛。

有知情人士透露，50、60年代新界事宜由理民府統籌，惟港英年代貪污舞弊，偷龍轉鳳做法層出不窮，不排除多年間有人將「保護地」變「屋地」。

「23萬監察」發言人王國興指，在鄉村以「先破壞，後改規劃」的發展屢見不鮮，他解釋源於部門拖延及執法不力，弄致「無王管」，土豪惡霸有恃無恐任意破壞土地，發展村屋生意，他批評規劃署有定期高空監察，若土地出現變化，無理由不知道，今次事件明顯失職，而涉及的其他部門，包括地署、環署、路署及屋署等部門亦有失職及管理不善之嫌，批評部門未有利用權力，致土地問題不斷。