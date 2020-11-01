東方日報A1：食環深層清潔當做騷　街市晚晚群鼠亂舞

疫情期間多個公共街市爆疫，同時被揭鼠患嚴重，食環署聲稱進行深層清潔消毒及密集式滅鼠，統統「得把口」！本報直擊近日多個街市再有惡鼠橫行，紅磡街市老鼠不分晝夜追追逐逐，檔販形容鼠患如「死症」；荃灣及黃大仙區街市衞生未見改善，老鼠晚晚左穿右插。專家指街市鼠藥不足、位置錯，批評食環署只着重門面工夫，立法會議員亦斥大清洗未見成效，署方治鼠顯得束手無策，狠批部門「日日白𢭃人工，等收工！」

紅磡街市早前出現至少15宗新冠肺炎確診個案，8月上旬需關閉兩日進行深層清潔消毒。惟鼠患問題近月湧現，其中一檔空置的雞鴨檔更淪「老鼠樂園」，多隻老鼠不分晝夜於店舖雞鴨籠中游走。即使有人行過，老鼠亦只暫避陰暗處，一會兒又出沒追逐。

「清完咪又係咁，一樣有老鼠出嚟！」該街市乾貨檔販坦言受鼠患問題困擾多年，儘管食環署已進行大清洗，老鼠仍頻頻出沒，最近亦目睹有老鼠咬爛附近檔販貨物；場內亦有菜販指最近目擊老鼠出沒，形容鼠患猶如「死症」，根本無法根治。

九龍城區議員任國棟指，該街市鼠患嚴重，即使日間亦見老鼠出沒，老鼠走勻街市各區，肆虐乾、濕貨區，以至魚檔等。任指早前該街市出現多宗確診個案，食環署曾進行大清洗，但清洗範圍往往僅局限於公眾地方，部分鬼祟罅隙未有徹底清潔，如部分店舖之間約兩吋半闊的空間就成為老鼠的「安全通道」，增加滅鼠難度。

黃大仙大成街街市爆疫期間同時爆鼠患，8月中被揭群鼠「圍噬豬殼」事件，事後食環署安排人員進行深層清潔及放置捕鼠器。不過，近日鼠患重臨，記者於傍晚檔販收檔時，發現街市地上滿布殘肉、菜碎，餓鼠空群而出，5分鐘內10多隻老鼠出沒，部分爬到肉檔砧板上，再沿喉管竄去，部分在通道上旁若無人走來走去。「我試過一年捉咗200隻老鼠！」該街市有檔販指鼠患問題持續多年，又指街市關門後，地下樓層鼠量驚人；記者採訪期間亦有老鼠從身邊閃過。

此外，曾出現確診個案的荃灣楊屋道街市，日前晚上當清潔工人完成日常清潔後，近楊屋道的出口迅即有多隻老鼠出動，大部分聚集在店舖攤檔陰暗處，亦有部分在通道上左穿右插，四出覓食。

「得10盒、8盒老鼠藥，啲老鼠餓死都未毒死啦。」香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源早前曾到訪大成街街市，直指街市應該放置老鼠藥的位置未落藥，且藥餌只有約10盒左右，部分老鼠籠更用至生銹也未換，根本不足以應付鼠患。他估計要根治鼠患，至少要使用100盒鼠餌，老鼠籠的數目亦要增加。他批評食環署的滅鼠工作只注重門面工夫，以致全港街市受鼠患問題困擾多年。

「食環署應盡快交出亮麗成績，否則畀人覺得係白𢭃人工！」議員柯創盛亦指，街市鼠患問題困擾顧客及商戶多年，惟最近各區街市的大清洗成效亦只屬一般，促食環署進行更深層的清潔，以及使用新科技根治鼠患。

食環署發言人指，今年1至9月期間，大成街街市、紅磡街市及楊屋道街市分別接獲8宗、4宗及6宗鼠患投訴。

署方10月開始陸續在轄下大部分街市推展密集式滅鼠行動，第一階段涵蓋位於黃大仙區、油尖區等人流較多的街市，每晚於街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，並在深夜時段於街市範圍放置大量捕鼠器加強滅鼠。而署方轄下大部分街市會按其實際情況每3個月安排一日提早一小時關閉，以進行深層清潔消毒工作。

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