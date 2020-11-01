香港郵政連年虧損　本年度見紅3.6億港元　推縮皮4招惹反彈

香港郵政管理欠佳，營運基金連年虧損，最新的2019/20年度再錄得巨額虧損3.6億港元，為了止血，香港郵政推出瘦身縮皮4招，今日(11月1日)起，員工加班「補鐘不補水」；今年起未來5年不增聘公務員職系郵差；過去3年沒聘合約員工，未來亦要精簡；明日(11月2日)起，調整內部人手安排，過去不派信者亦要負責派信，合約制郵差要收取郵箱信件，需持過去沒被配給的郵箱鎖匙及電子手帳。連串措施引發前線郵政人員反彈，尤其是公務員編制員工質疑「補鐘不補水」措施違反《公務員事務規例》，要求政府收回香港郵政、自行管理。

香港郵務職工會理事長張偉權日前已聯同6個工會約見立法會議員郭偉強，要求去信公務員事務局局長聶德權，參與今次聯署聲明行動的工會更有8個。他們不滿香港郵政推行的新措施，特別是今日起生效的加班「補鐘不補水」措施，認為有關政策違反了公務員事務規例。

聲明批評香港郵政3年來沒有聘請合約員工，內部人手嚴重不足。消息指，香港郵政計劃，今年起的未來5年，都不會增聘公務員職系郵差。明日(2日)起將安排合約員工收取郵箱信件，屆時合約員工將持有郵箱鎖匙及電子手帳，部分之前無需派遞信件的公務員職系員工亦要開始做派信的工作。

有郵差擔心，合約員工沒有郵差制服，入職及工作要求相對低，新安排將影響郵政服務質素及公眾信心，員工士氣低落。

東網向郵政署查詢，該署承認，在2019/20年度錄得嚴重虧損達3.6億元，本地郵件量在過去5年累計跌幅已達20%，但主要運作成本如員工成本則持續上升，作為政府部門，需要審慎運用公帑。

郵政署強調，《公務員事務規例》第664條及相關指引列明，公務員的逾時工作只應在無可避免的情況下進行，而《規例》訂明逾時工作通常應以補假作償；如果在逾時工作後一個月內無法或不大可能放取補假，可獲發給逾時工作津貼。

該署又稱，派遞信件乃郵差的基本及主要職責，署方檢視後，認為有需要矯正現時資源錯配的情況，善用郵差人力資源派遞信件。而且，合約員工亦屬郵政署員工，經過嚴格程序招聘及其工作表現受到監管。他們執行收取郵箱郵件職務時，每日需跟隨指定的工作路線，並按既定程序使用電子手帳在每個收集點作出記錄，每日完成工作後需交還郵箱鎖匙予主管保管；合約員工在執行外勤工作時必須穿上香港郵政的背心，讓公眾人士容易識別，有嚴格的服務標準。