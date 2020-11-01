我有正能量：剩載關懷　剩食化愛心飯盒送暖

本港每日棄置近10,000噸的都市固體廢物中，廚餘佔去三分一。除了一些不可食用的剩食外，大量外表完好，仍可食用的蔬果、包裝食物卻同時被丟棄。慈善團體齊惜福推廣「餐桌回歸餐桌」的理念，結集義工到街市收集剩食，運送至社區廚房。篩選可食用的食材製成熱食飯盒，派發給無依長者和有需要人士，讓他們在困苦的環境下仍獲得溫飽和關懷。

黃昏5時，正當打工仔完成一天的工作時，這邊廂的剩食回收才剛開始。義工駕着客貨車來到樂華街市，菜販張女士隨即將擱在地下的膠籃搬上義工的手推車。內有皺皮的茄子、乾水的辣椒仔、外表完好的苦瓜。她指有時天氣不穩，來貨「唔靚」，難以賣出，卻依然可以食用，以往只能丟棄，後來得悉有機構回收剩食，便欣然捐出。她指「唔好嘥嘛，做得幾多得幾多啦。」參加捐贈近3年的檔主陳先生表示過程簡單，只要將捐贈的食材挑起放在竹簍，收檔時間義工會來收取。

當日收穫不錯，除了蔬菜和瓜果，有檔主更捐出冰鮮魚和菇類。離開時天色已暗，下起毛毛雨，義工之一的Annie鬢毛沾濕，一鼓作氣將膠籃逐一搬上客貨車，塞滿車尾箱。本身是家庭主婦的她4年前加入義工行列，希望以微薄的力量幫助弱勢社群。雖然街市環境悶熱，收菜過程牽涉大量體力勞動，更曾有檔主惡言相向：「我賣得一蚊得一蚊，做咩要捐畀你？」但每次眼見收集到大量蔬菜，她隨即又會抖擻起來，回復動力。

翌日早上8時，高速公路擠滿不耐煩的司機，那邊廂義工已經穿上圍裙，戴好頭套、手套和鞋套，各就各位。幾名義工將前一晚收集的剩菜清洗乾淨；有人則為紅蘿蔔去皮、為苦瓜去核；部分人忙於切菜。另一邊有義工開始煮飯；在大鐵鑊上炒餸，炊煙四起，功架不輸餐廳大廚。接近9時，熱騰騰的飯出爐，義工端出三色椒炒雞柳、炒雜菜，大家有默契地放下手上的工作，並列在長枱的兩旁，兩條生產線便形成。

義工們利落的手勢，流水作業式的工夫，不消15分鐘，已經完成包裝首輪約200多個飯盒。部分人稍事休息，58歲的義工May便娓娓道來她的故事。約兩年前，她從原本的工作崗位退下來，為了繼續維持充實的生活，故四出尋找義工活動，最後落戶齊惜福團隊。看到受惠者開心的面容，成為她每日早起堅持的原動力。

「自己一個人買餸唔知食咩好，呢度日日唔同款。」81歲詹婆婆老伴早前離世，獨居的她坦言一人買菜難掌握分量，有時要連續多日吃同一款餸。兩個月前得悉齊惜福在區內派發熱食飯盒，便每日排隊，更認識到新朋友，她邊吃邊豎起拇指盛讚飯盒味道好。輪椅人士戴小姐坦言家中廚房狹小，不便煮飯，惟外出用餐成本高，熱食飯盒為失業的她及時解決午餐的煩惱。