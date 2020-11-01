政府推「安心出行」應用程式　張建宗稱屬自願性質　資料不備份

隨着流感高峰期逼近，加上新冠疫情夾擊，香港於冬季將面對更大的抗疫風險，社會對防疫的要求亦隨之而上升。政務司司長張建宗今早(1日)發表網誌，指政府將設立4個初步為期3個月的社區檢測中心，以及推出名為「安心出行」的感染風險通知流動應用程式，並會率先在政府場所試行，然後再擴大使用範圍。

他提到，社區檢測中心的選址分別為東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，而相關檢測承辦商的採購程序正在進行中。至於應用程式方面，張強調參與屬自願性質，紀錄亦只會加密存放於用戶的個人流動電話內，而不會備份到政府或其他系統。他又指，資訊科技總監辦公室會與不同部門合作，積極向包括各行各業，如餐飲、卡拉OK、健身中心及的士等介紹該程式，並鼓勵更多界別參與。

另外，張提到，本年度的「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」經已展開，呼籲兒童、50歲或以上及長者、有長期健康問題等合資格的人士，可分階段到指定診所免費接種疫苗，或到獲資助的私家診所接種。

他又指，政府會致力確保計劃下流感疫苗供應穩定，又透露衞生署已訂購了87.8萬劑滅活流感疫苗供計劃使用，包括「政府防疫注射計劃」預備62.8萬劑及「季節性流感疫苗學校外展—小學」預備25萬劑，將分階段為合資格人士提供免費接種機會。

張重申，政府不會因疫情緩和而鬆懈或掉以輕心，又指疫情可在短時間內有很大變化，提醒社會必須保持警覺，又呼籲市民合作和忍耐，做足防感染措施及保持個人環境衞生，以打贏「疫戰」，以恢復經濟。