補助滯內地港人到港大深圳醫院覆診　盧寵茂料本月初公布細節

本港的入境檢疫14日措施影響內地港人返港覆診，香港大學深圳醫院院長盧寵茂今日(1日)在電台節目表示，正與港府商討，補助已經在醫管局預約覆診、但受疫情影響未能返港的內地港人在港大深圳醫院診症，預料當局在本月初會公布細節。

盧寵茂表示，內地所生產的藥物，質量有相當保證，而港大深圳醫院的內地醫生是經挑選和培訓，會抱持香港的醫療理念，有信心水準與香港醫生接近，認為內地港人不應期望覆診時必需由香港醫生診症，醫院亦會為參與計劃的港人提供一條龍服務。他又提醒，內地港人不能同時接受計劃補助及使用醫療券，亦只能就已預約的專科覆診。

盧又說，經濟復甦並無捷徑，並不同意人類要與新冠肺炎共存，形容病毒不講道理，會一直蔓延開去，市民應與病毒誓不兩立。他指內地一直以個案「清零」為目標，一旦社區有小規模爆發，市民、當地政府，以至全國都會合作「撲火」，做到真正「清零」，認為內地是很好的示範。