第3季GDP跌幅收窄　陳茂波：經濟負增長有見底迹象

新冠肺炎對香港經濟影響甚深，復甦之道路阻且長，財政司司長陳茂波今早(1日)發表網誌表示，本港第3季GDP跌幅收窄到3.4%。按季比較，第3季GDP更是較上季升3%，結束連續5季跌勢，是繼今年頭兩季分別錄得約9%的負增長，以及經濟連續5季呈負增長後，初現見底迹象。他指，香港受惠於內地出口大幅增長，本地出口業務止跌回升，私人消費跌幅收窄，加上去年低基數效應，都是令第3季GDP有改善的原因。

陳表示，市面雖因部分防疫措施進一步放寬，令人流以至食肆及商場人氣漸旺。不過，即使整體經濟呈現改善，打工仔環境仍然困難。他重申，今年以來失業率由約3%的水平升至6.4%，就業不足率亦由1%升到3.8%，部分受疫情直接衝擊的行業壓力更大，直接影響市民的工作與收入。

陳又引述國際貨幣基金組織10月份發表的世界經濟展望報告，指除中國以外，所有主要經濟體今年都呈現幅度不同的經濟萎縮，預測全球經濟負增長錄4.4%。而明年全球經濟雖料有5.2%的增長，但此後動力亦將放緩，中期而言增速將回落至3.5%。他又警告，上述預測乃假設各國在2022年底前可有效控制疫情，故仍存在巨大不確定性。

陳指，政府期望整體經濟可持續改善，令就業市場恢復動力，但複雜多變的國際政治環境，加上反覆的環球疫情，對不少經濟體都造成衝擊。除疫情變化外，現時金融市場估值偏高，出現與實體經濟表現背馳現象，其後可能出現的波動及所導致的資金流變化將影響環球經濟，而這對新興經濟體可能造成更大的衝擊，都令本地經濟恢復存在隱憂。