疫情放緩9月職位空缺升8成　羅致光：安老業缺數以千計人手

羅致光希望樂齡科技的應用可吸引轉職人士投入安老行業。

受新冠肺炎疫情影響，本港經濟低迷，勞工及福利局局長羅致光今日(1日)在網誌表示，疫情自9月起開始紓緩，勞工巿場亦有穩定下來的跡象，不少經濟指標出現「谷底回升」，勞工處9月接獲的私營機構職位空缺數目，從8月份43725個大幅上升79.7%至78578個。

羅致光表示，安老服務人手短缺問題存在多年，雖無準確的最新數字，但估算短缺仍會是數以千計，短期內會加強結合勞工處現有服務與再培訓局項目，解決安老服務人手不足。他表示，樂齡科技的應用，或可以吸引多些轉職人士投入安老行業。

羅指一直留意社會福利服務的工傷情況，認為工傷原因主要與工作環境、人手編排及工作程序相關，而應用科技或機械可減低工作壓力、勞損和工傷。在推動樂齡科技上，港府和社聯於2017年舉辦第1屆「樂齡科技博覽暨高峰會」，第4屆亦將於本月18至22日舉行。而2018年底以10億港元成立的「樂齡及康復創科應用基金」，第4批申請將於明日(2日)截止，首3批申請共批出超過2億港元，資助了約970個安老及康復服務單位購置或租用合共超過4200件科技產品。

羅續稱，港府過往幾年主要是推動及資助服務單位應用樂齡科技，未來會將樂齡科技帶入家中，以助居家安老。而香港作為內地的對外窗口，亦可成為內地與國際的「聯繫人」，為未來港深的創科發展和粵港澳發展樂齡科技注入動力。