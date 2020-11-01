地政工人到西貢相思灣村造石躉封車路　議員斥部門「唔踢唔郁」

東方報業集團(下稱「東方」)揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」至今已9日，政府依然「歎慢板」，直至昨日(10月31日)才把違建道路上非法擺放的貨櫃及建築物料全部清走，但道路仍然未圍封，今日(1日)續有地政總署外判工人到場工作，並製造石躉防止車輛通過。立法會議員斥部門「唔踢唔郁」，至今仍未完成處理是「說不過去」。

今早10時，地政總署2名外判人員在相思灣村違建道路工作，他們即場釘板，製造方型石躉，每個石躉大小約1米乘半米，現場堆有泥土，相信是用作混合混凝土製作石躉之用。據悉，相關石躉會放置於違建道路上，防止車輛通過前往「神秘丁屋」，工人表示：「今日應該做唔完，做得幾多得幾多。」

議員葛珮帆批評，政府部門做事緩慢，經常是「踢先郁」，正如今次相思灣村事件，東方已連日追問，但部門仍反應緩慢，絕對「說不過去」。她續指，部門「歎慢板」只會不斷浪費公帑，影響市民信心，亦無法做到警示作用，「部門反應咁慢，會令市民懷疑佢哋係咪專登拖慢來做。」她促部門加快處理相思灣村事件，又表示會繼續和相關部門溝通跟進，並研究就相思灣村事件提交立法會討論。