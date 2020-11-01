近百年歷史火車卡完成修復　鐵路博物館永久展出

香港鐵路博物館早前完成更新及改善工程，加入有近百年歷史的新展品313號火車卡。313號火車卡於1921年投入服務，是香港車齡第二大的火車卡。它屬三等車卡，主要行駛尖沙咀至羅湖段。1980年代初，九廣鐵路全面電氣化，313號便完成歷史任務退役。火車其後長期存放在戶外，車身出現鏽蝕和損毀。康樂及文化事務署2017年向立法會申請撥款，用以鐵路博物館更新及改善工程，並修復該車卡。

文物修復辦事處館長謝志遠表示，該車卡在長沙灣的船廠修復，歷時約一年，今年5月底再從陸路運往博物館。由於313號火車卡高近5米、重量32噸、長近20米，幾乎等於兩輛雙層巴士，當局要仔細考慮路面每條街道和彎位是否足以容納它，並進行風險評估，才擬訂運輸方案。

他說，運送隊伍選在凌晨時分出發，為安全起見，放棄隧道，取道青葵公路、屯門公路、新田公路、上水、粉嶺，再到大埔，全長約60公里。他指運送過程最大的挑戰，就是鐵路博物館前一段非常狹窄的小路，平日有車輛停泊。他們事前與警方協調，分時段封路，讓搭載火車卡的拖架通過。他形容這次是香港的博物館歷來最大型的陸路運送文物項目。

文化博物館一級助理館長曾志雄表示，313號火車卡滿載老一輩香港人的回憶，會在鐵路博物館永久展出，但礙於疫情，到場參觀的市民暫時不能登上車廂。