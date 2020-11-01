啟德發展引進矩形隧道鑽挖機　免人手挖掘減安全風險

啟德發展區是政府的重點項目之一，土木工程拓展署正在該區興建一條行人隧道，連接承啟道與彩虹邨，預料將於明年中完工。發展局局長黃偉綸今日(1日)在網誌表示，工程首次引進嶄新的「矩形隧道鑽挖機」技術，提高施工安全和效率，剛開展的「啟德發展區至九龍城行人隧道」亦會應用此技術，希望能鼓勵業界採用更多嶄新技術。黃又強調，政府會致力協助受疫情影響的本地建造業早日復甦。

土拓署東拓展處處長梁中立說，承啟道與彩虹邨的行人隧道橫越東九龍最繁忙的交通幹道，包括觀塘繞道天橋、太子道東等；要在天橋樁柱之間穿插，不可影響地基結構，亦要與大型雨水箱渠、區域製冷系統管道等多個主要地下設施擦身而過，形容工程充滿挑戰。梁指一邊安裝臨時支撐，一邊現場挖掘的傳統施工方案，風險較高，該署研究後，決定引入全港首部「矩形隧道鑽挖機」進行工程。

土拓署高級工程師朱致康表示，工作人員先建造入口豎井，在內安裝液壓推進系統、路軌和矩形隧道鑽挖機，隨後便將預製組件吊進路軌，液壓系統會把它推貼至之前已安裝上鑽挖機位置的預製組件，約90噸的鑽挖機機頭會開始轉動往前推進，開展鑽挖。朱指整個建造系統配備電腦化控制，鑽挖機的主刀盤及4個輔助刀盤的轉速、液壓系統的推進速度、方向定位、土壓平衡等均是實時全程監控，避免在鑽挖過程中出現水土流失的情況，保障周邊設施不受鑽挖影響。鑽挖工程早前順利完成。

黃偉綸指出，當局會繼續協助本地建造業復甦，提到未來幾年，每年平均投資預計會達1,000億港元，當局會進一步精簡審批流程，讓符合法規的私人發展項目盡快啟動，僱用更多工友。屋宇署及市區重建局也會加快推展「樓宇更新大行動2.0」，以幫助更多需要維修的舊樓自住業主，並惠及提供服務的中小型承建商和裝修工人。