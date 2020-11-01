政府無意推第3期保就業　環亞機場服務管理集團12月起裁員

保就業第2期即將完結，有僱主疑已開始裁員。

政府斥資810億港元推出保就業計劃，資助僱主出糧，第2期計劃補貼期至11月後結束，政府多次透露無意推第3期計劃。參與計劃的僱主在工資補助期內要守住「承諾受薪僱員人數」，隨着第2期計劃即將結束，有讀者投訴，指環亞機場服務管理集團疑已於日前開始宣布裁員。勞工處表示關注事件，環亞回覆東網查詢時承認，集團業務受疫情影響，12月起遣散部分前線員工。

有環亞機場服務管理集團的員工表示，公司人力資料部於前日(10月30日)及昨日(10月31日)召見員工，並指前日已解僱過百人，當中包括值班經理、餐飲服務及房務清掃員工等，被炒的員工亦不乏長期服務公司10多年的員工。

翻查第2期保就業計劃的獲批名單，環亞機場服務管理集團旗下的環亞機場貴賓室、環亞機場服務管理和環亞機場商務服務有限公司，均獲批出工資補貼，補貼金額合計逾1657萬港元，承諾受薪僱員人數共321人。

環亞回覆查詢時指，由於新冠肺炎疫情持續，集團在香港國際機場內的業務需求在過去多月均受直接影響，為確保營運持續性，12月起遣散部分前線員工，但未有提及裁員規模。集團形容決定是「無可奈何」，又指將根據勞動法例發放代通知金及遣散費予受影響員工，並為受影響員工提供輔導或協助。

勞工處回覆時表示關注事件，並指受影響員工如對其僱傭權益有疑問，可到該處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。