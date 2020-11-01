立會混戰期間保安頭部受傷　泛民7人涉違《特權法》最高可判監1年

警方今早(1日)拘捕包括4名現任議員在內的7名泛民人士。他們被指涉及今年5月8日立法會內務委員會中，觸犯《立法會(權力及特權)條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」。根據法例，干犯上述罪名最高可被判監1年及罰款1萬港元。

《藐視罪》罪行及罰則訂明，任何人在立法會或任何委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，即屬犯罪，可處罰款1萬港元及監禁12個月。如持續犯罪，則在持續犯罪期間，另加罰款每日2000港元。

《干預立法會人員罪》方面，任何人若襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，或藉武力或恐嚇嘗試強迫任何議員宣布贊成或反對立法會或任何委員會的待決動議或事項；或襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員；即屬犯罪，可被判處罰款1萬元及判監12個月。

另外，就任何證人即將在立法會或任何委員會席前提出的任何證據而干擾、阻止、威脅、騷擾或以任何方式不當地影響該證人；或因某人曾在立法會或任何委員會席前作證或因該人在立法會或任何委員會席前所提出的任何證據而威脅、騷擾、或以任何方式懲罰或傷害或企圖懲罰或傷害該人，同樣會觸犯《干預立法會人員罪》，可被判處罰款1萬元及判監12個月。

5月8日當日，泛民議員與場內保安對峙，期間有身體接觸，其後有一名保安稱頭部受傷，而尹兆堅和陳志全亦報稱受傷。