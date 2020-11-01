疫情下逾30%受訪青年失業　團體促港府增加就業機會

新冠肺炎疫情令香港經濟受到重創，不少青年求職困難。有團體調查發現，超過30%受訪青年處於失業狀況，超過60%對香港就業前景不樂觀。團體促請政府增加年輕人就業機會及改善相關配套，包括重推大學生就業培訓自主、放寬有關進修課程津貼申請等。

九龍社團聯會於10月9日至19日，電話訪問了424名18至35歲的青年人，以了解他們對就業的看法。結果顯示，超過30%受訪青年處於失業。超過50%受訪者認爲當下求職困難，當中近80%認爲困難指數極高；超過60%受訪者對香港就業前景不樂觀。另外，受訪青年到內地就業的意向呈下降趨勢，近40%受訪者擔心有語言及文化障礙，但亦有部分受訪青年會考慮在內地就業，以擴闊視野。

爲幫助青年就業，團體提出多個建議，包括增加就業機會、擴大「先聘請、後培訓」計劃、擴展「青年就業起點」的規模、放寬修課式研究生課程津貼申請、重推大學生就業培訓資助等。

九龍社團聯會理事長王惠貞建議政府增加大灣區青年交流及實習計劃，讓香港青年了解內地的最新發展情況，並建立學歷及專業證照互認機制，為香港青年創造更多機遇。九龍社團聯會青年事務委員會主席顏汶羽則建議政府繼續增加入職門檻較低的政府職位，或以短期合約形式聘用本地青年。