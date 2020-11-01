與新加坡建旅遊氣泡達原則上協議　邱騰華冀本月底成行

港府率先與新加坡建立旅遊氣泡，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(1日)表示，本港與新加坡建立旅遊氣泡已達成原則上的協議，期望旅遊業界可以「(本)月中賣飛、月底成行」，政府會在事前一至兩周通知業界。他又指，不能只靠政府支持措施協助旅遊業界，惟有恢復通關，業界方能繼續做生意。

邱騰華提到，香港與新加坡商討建立旅遊氣泡，尚有一些細節需要商討，包括檢測和專機安排。他期望旅遊業界可於本月中起售票、月底成行，期望屆時亦會有旅客訪港，對旅遊業及其他相關行業帶來幫助。他又預料在實行初期，每日至少有1班專機往返兩地，其後可按疫情發展，增加航班數目。

邱又說，港府與其他國家，如日本、南韓討論建立旅遊氣泡時，會審視當地疫情，並考慮其他具體檢疫安排。他表明不會以時間表先行，反而看重疫情管控及安全，而建立旅遊氣泡亦要做足早期功夫，包括確保防疫安全，及建立雙方同意的機制，適時減少、停止或重啟兩地往來。

自去年年底至今，訪港旅客數字跌至谷底，邱騰華表示，今年取消旅遊登記的旅行社數目與去年差不多，形容業界捱到現在已是「很難得」。他強調政府一直跟業界「一齊做、一齊討論」，指政府斥資超過20億港元，先後推出3輪支援措施，協助1700間旅行社及2300名從業員，但長遠始終不能依靠政府的支持措施，要恢復通關，才令業界可以繼續做生意。