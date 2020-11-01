網民熱話：2司機變身街頭格鬥王　網民「食花生」求賽果

馬路上不時有司機因爭執由口角演變成大打出手，昨晚(31日)兩名司機疑因為道路使用問題而出手，期間二人擺出一副格鬥姿勢及身手，就惹起網民熱議，更怪責拍攝者未有留到最後報告「賽果」。

現場大角咀荔枝角道，事發於昨晚約8時，片段由路過的車Cam拍攝，並上載於Faceboo群組「馬路的事討論區」。片段開始，兩架分別是七人車及電單車前後停在路邊，相信是兩車司機的男子已落車，更擺出一副格鬥模樣，互相揮拳，期間清楚可見黑衣男紮馬揮出重拳，但就被灰衣男動作熟練地屈身閃過。由於拍攝車輛一直前行，未知最終二人是否能分勝負。

不少網民都抱「食花生」心態觀戰，又評論二人身手。「食過夜粥喎」、「唔好同佢搏拳，試下入佢中路」，亦有人認為二人姿勢十足，卻非動真章，「只係有格冇鬥」，亦有人好奇最終誰勝誰負，質疑拍攝司機，「還掂紅燈，打死火燈睇埋場拳賽先嘛」、「準備埋牙到戲肉，你走咁快做乜呢？」

網民有話說

Dida Hui：揸慢啲啦，睇唔切

Terry Cheng：少見多怪，深水埗日日都有啦

Kant Wong：一睇就知有排打，幾分鐘都未必掂到一下

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