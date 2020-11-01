55%青年就業碰釘畢業變失業　機構促政府加快回應經濟轉型

新冠肺炎疫情重創本港經濟，失業率飆升，不少年青人畢業變失業。有社福機構今(1日)公布青年就業問題的調查結果，發現55%離校青年在就業問題上碰釘，包括找不到工作和工作減少等，18至24歲組別的情況尤其嚴重。受訪年青人對未來感到悲觀，有近40%受訪者認為疫情受控後，就業情況仍會比疫情前差。該機構促請政府加快回應經濟轉營，與企業合作革新僱員培訓課程，並對願意增聘人手的公司，提供稅務寬減。

香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」9月，以網上問卷形式訪問了600名18至34歲離校青年，55%表示自疫情爆發後遇上就業問題，當中22%找不到工作、17.8%工時減少、17.5%被放無薪假等。另外，有39.7%受訪年輕人更認為即使疫情受控，本港的就業前景會比疫情前差。雖然有81.8%年輕人同意未來會有新行業出現，逾五成人對轉型方向感到迷茫或欠缺相關知識和技能。調查發現，超過一半年青人願意適應現時的就業困境，當中82.7%願意持續進修以適應市場需求，亦有79.3%願意做兼職。

青年創研庫又訪問了20名年青人，有應屆畢業生指，因缺乏全職工作經驗，6月至9月不斷寄求職信仍毫無音信，亦有兼職活動保安員慨嘆，不少活動取消，疫情以來只工作過幾天，幾乎零收入。亦有年輕人表示，疫情反覆，難以計劃未來。機構認為上述情況反映欠缺工作經驗的年輕求職者、臨時工、兼職和承接外判項目的自由工作者等，是疫情下就業處境最不利的一群。

青年創研庫認為，本港年青人失業及就業不足問題相關嚴峻，促請政府加快力度回應經濟轉型，在僱員培訓課程引入商界主導模式，由企業提出有需求的新工種，短時間內參與設計培訓課程並聘用學員，及時回應人力市場的新需求。他們又指，政府應鼓勵商界增加就業機會，向能夠增設更多兼職或半職的企業，提供稅務減免優惠。