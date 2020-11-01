飲食界料生意額已回升近疫情前水平　促港府提供誘因予業界防疫

新冠肺炎疫情放緩，港府前日（10月30日）起放寬防疫措施，延長食肆及酒吧的人數限制及營業時間，惟昨日（10月31日）萬聖節適逢周末，有不少店舖及食客違反食肆禁聚令被檢控或罰款。有酒吧業界代表今（1日）表示，本港有約1400間持牌酒吧，認為相比之下違反規定的店舖並不算多，估計業界生意額已回升至疫情前約一半；有飲食業界代表亦指，措施放寬後市道明顯復甦，生意額回升至80%至90%、即接近疫情前水平，期望當局未來可採用「積極」方法誘使業界做好防疫。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指出，昨晚中環蘭桂坊確有大批市民聚集，很多酒吧亦逼滿人潮，相信是市民出現抗疫疲勞，希望外出「抖抖氣」及感受節日氣氛所致。他又指自己昨晚亦有到尖沙咀一帶酒吧，大部分店舖均有遵守規定，在凌晨1時45分便「開燈」提醒客人離開，而且大多數人均有戴上口罩，強調防疫意識最重要，重申業界已為重開做好防疫措施。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍亦指，業界過去數月的生意如同「坐緊一個好恐怖的過山車」，受本地疫情發展所影響，認為市民十分理智，「安全先會出街消費」。他認為，港府應考慮以「積極」措施誘使業界做好防疫，例如允許設有「執枱專員」的餐廳延長營業時間等。

對於設立「執枱專員」等措施，香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，部分中小企規模較小，若只能招待座位容量上限一半，「就得返2張枱」，難以調撥人手任執枱專員，反問是否要廚師兼任傳菜。他批評港府沒有提供誘因，業界須自己承擔有關成本，但營業仍受限制。他續指，本地第三波疫情源頭是免檢疫人士，斥港府沒有做好檢疫安排，卻「拎業界開刀」，促請當局引以為鑑。