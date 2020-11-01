曾到梅窩Staycation女染疫再惹男親戚　同行友人有病徵照打邊爐

本港或再度出現「住宿度假」(Staycation)染疫群組，且出現二代傳播！衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(1日)有少於10宗初步確診個案，其中1宗涉及1名26歲女子，家住大埔圍頭村，於黃竹坑香葉道一間小型公司任文職，平日由家人接送上下班。該女子於10月25日至27日期間，與7位朋友到梅窩銀礦灣海景度假樂園「住宿度假」(Staycation)，分住3間酒店房，於梅窩曾燒烤及於茶餐廳午膳，中心調查工作仍在進行中。

張又指，另一名同行「住宿度假」的26歲男性朋友，是一名有線電視的工程人員，居住在大埔廣福邨，且在上周五(10月30日)出現喉嚨痕，中心聯絡他時正在粉嶺下輋村聚會及打邊爐。有線電視表示，該名初步確診同事在上月24日開始休假，感染後未曾上班，至前日曾與7名工程部同事及一名兼職記者有接觸，所以衞生署安排這8人進行檢疫，該台會立即清潔及消毒公眾地方，運作一切如常。

至於該名26歲女子的一名15歲男親戚亦初步確診，他沒有參與過該酒店的活動，昨日(10月31日)出現流鼻水等病徵，其後自行到醫院急症室求醫，他近日曾與家人拜山，亦曾與同學打籃球，因期間無戴口罩，「波友」亦須檢疫。他就讀於粉嶺基督教香港信義會心誠中學，10月30日最後上課，衞生防護中心會到該校派樽，該校亦須停課14日。