英國律師管理局將召開聆訊　何君堯斥是政治攻擊

何君堯認為英國律師管理局明顯受誤導，投訴他的人是歪曲事實。

規管英國律師事務的律師管理局(Solicitors Regulation Authority, SRA)，將就議員何君堯在2017年集會上表示要對港獨人士「殺無赦」言論召開聆訊，最終或立剔除何的註冊律師資格。何君堯今早(1日)在電台節目上提及事件，形容是政治攻擊。

何認為，投訴人的說法是故意歪曲事實，SRA是明顯受到誤導，又指當日他是針對因2項公眾妨擾罪罪成而被香港大學開除的法律系講師。他又提及去年12月被其母校、英國安格里亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位一事，指現時有人再重施故技，影響SRA，他對於學術和法律專業的獨立性受影響感傷心。

何又指，英國人過去是其中一個被受尊重的地方，其法治和禮節亦是高尚文化的象徵，但現時再不復見，並指英國在脫歐過後，社會上不斷有蘇格蘭獨立的聲音，在地緣政治上英國首相約翰遜尋求美國總統特朗普的保護，並實行反中國政策和冷戰思維。

對於去年反修例風波，何認為，如要改善問題須從兩方面入手，首先是改革司法和教育制度，指在去年黑暴事件中，有4成被捕人士為學生，亦有過百名教師被捕，質疑本港的教育制度出現甚麼問題，為何有學生和教育會支持香港獨立。對於有指本港缺乏國民教育，何表示同意。

至於司法方面，何認為增加法官能加快處理部分案件的審訊，但在部分引起公眾關注的案件中，其量刑被受質疑，設立量刑委員會能有助解決社會紛爭。