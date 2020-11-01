劏房小組舉辦首個實體論壇　小組成員經營劏房被批有利益衝突

劏房租務管制研究工作小組今日(1日)舉辦首個實體公眾論壇，焦點之一落在小組成員的香港業主會會長佘慶雲有份經營劏房，被質疑涉及利益衝突。有參與市民要求佘退出小組，亦有人批評小組從未交代研究方向和進程，擔心報告最終會「一錘定音」。佘反指在場人士帶有成見，強調自己經營的劏房符合資格，反問應如何對付無良租客。

今次是劏房小組繼10月初的網上論壇後，第二次舉辦公眾論壇，反應較上次踴躍，現場幾乎滿座。在活動開始前，小組主席梁永祥重申，委員中只有佘慶雲持有劏房。論壇期間，多次有人批評劏房小組沒有包含劏房戶的聲音，卻委任佘為委員，質疑佘涉及利益衝突，香港天主教正義和平委員會幹事黎汶洛更問佘，能否退出工作小組。

佘慶雲回應指，一個劏房的成本約8萬至12萬港元，但他卻用了遠超市價的15萬港元分間單位以「符合資格」，小組成員亦曾參觀。他續指，自己經營的100呎劏房，租金約為4000多港元，最大的140呎劏房則是6000港元，並包水電費，形容自己正「身體力行」，「我唔知(自己)係咪叫做無良業主。我相信有無良業主，一定相信！但有無良租客，我哋應該點對付？」

佘又指出，小組成員有公屋聯會代表，「佢幫緊你哋講嘢㗎」，強調業主亦是持分者之一，希望大家要公平，直指在場人士「唔係聽意見，而係有成見」。梁永祥亦指，小組未有舉辦業主論壇，因此佘能為他們提供在論壇聽不到的聲音，認為其角色相當重要，而小組內亦有10多名委員，包含不同意見，希望公眾停止針對佘。二人言論引起在場人士不滿，黎批評佘是「想鬧交」，多次要主持人控制場面。