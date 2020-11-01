證監會龜速調查壹傳媒股價異動　張華峰促公布初步結果

反黑金、反港獨關注組召集人黃引祥表示，壹傳媒股價自8月以來多次異動，其速度之快、幅度之大令小投資者，特別是老人家來不及反應，形容他們像「被人笠住麻包袋捱打」。證監會作為香港金融市場的監督者，實有責任保護投資者。他指摘證監會「連少少嘢都唔做」，股價異動當日不勒令該公司停牌，「無論啲人賺錢蝕錢都唔應該係咁，因為唔係單一事件，而係有機會再發生」。

對於證監會就壹傳媒股價異動至今所發放的訊息，他覺得像拖延政策，普羅大眾難以接受，也會令外來投資者感到困惑，容易有錯覺以為香港股市像「無掩雞籠」。

金融服務界議員張華峰表示，一間上市公司的股價波動，加上成交量大，或涉重大風險，並影響多個小投資者利益，重申作為上市公司，有責任就異動披露訊息，以確保市場資訊有足夠流通。同時促請監管機構跟進，即使調查需時，當局也可先公布初步結果，增加透明度，保障投資者利益。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興則提醒，壹傳媒業績持續虧損，經營環境困難，投資風險大，投資者不宜沾手。