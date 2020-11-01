4泛民議員本周四上庭　擔心建制突襲通過譴責議案

立法會本周三及四(4及5日)將召開會議，預計辯論多條譴責議案，當中涉及3名泛民主派議員。鑑於今日(1日)被拘捕的4名泛民議員將於周四出庭，有份被拘捕的民主黨議員尹兆堅於獲保釋後質疑，安排周四提堂是要令泛民議員缺席立法會會議，令部分譴責泛民議員的議案獲得通過，從而令泛民議員的議席被禠奪。

根據上周立法會的議程，本周三在完成政府法案後，會議隨即討論多條譴責議案，依次分別為民建聯議員周浩鼎涉與前特首梁振英「打龍通」，修改調查梁振英UGL事件專責委員會的擬議調查範圍、民主黨議員許智峯涉在立法會大樓搶走一名保安局女行政主任的手機案、議員毛孟靜被譴責對懷孕議員作出歧視及侮辱言論、以及公民黨議員郭榮鏗被譴責不正當執行職責，拖延內會選舉主席事宜等。

根據《議事規則》，譴責議案須獲在席議員三分之二支持才獲通過，涉及的議員於表決時亦須避席。現時立法會有62名議員，建制派佔41席、非建制派佔21席，由於民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲和工黨張超雄將於周四出庭，令在席的非建制派餘下17人。若按58名在席議員計算，只要有38名議員支持，譴責泛民議員的議案將夠票通過。

為防建制派突襲，預料泛民議員必須在周三大會上不斷「拉布」至周四續會，讓周四出庭的泛民議員及早趕回立法會。