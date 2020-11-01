天鵝艾莎尼本周接近香港　明日至周五天晴乾燥　立冬轉多雲有雨

踏入11月，本周六(7日)便是「立冬」，按傳統曆法計算，已是冬季的開始，但香港可能再打風！根據天文台路徑圖預測，強颱風「天鵝」會在明日(2日)進入南海中部，並於後日(3日)在香港800公里範圍掠過，隨後移向越南中部；另外一個熱帶風暴「艾莎尼」則會在未來數日橫過菲律賓以東海域，並在本周五(6日)進入香港800公里範圍，惟路徑及強度仍存在變數。

超強颱風天鵝已減弱為強颱風。在傍晚6時，天鵝集結在馬尼拉以南約90公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過呂宋。同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北偏東約1200公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。

天文台預料，乾燥的東北季候風會在未來數日影響華南，該區普遍晴朗，天文台預測，季候風會在本周中期及周末增強，華南沿岸風勢較大。

根據9天天氣預報，明日至本周五(2日至6日)均天晴或有陽光，最高氣溫28度，日間乾燥，相對濕度介乎45至90%；至立冬當日及翌日(7日及8日)則轉為多雲及有幾陣雨，最高26度；其後兩日(9日及10日)部分時間有陽光，氣溫介乎21至26度。