泛民轟政府濫用特權法　打壓議會抗爭聲音

7名泛民主派人士涉於今年5月8日舉行的立法會內務委員會會議中，觸犯《立法會(權力及特權)條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，今早(1日)被警方拘捕，並將於周四(5日)提堂。涉事的泛民議員在傍晚召開記者回應事件，指《立法會(權力及特權)條例》原本是保障議員發聲的權利，惟現時以「莫須有」控罪檢控他們，是政治打壓，強調面對多大的檢控風險都會繼續為民發聲。

被捕人士包括4名現任議員，民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲及工黨張超雄；2名前議員陳志全及朱凱廸；以及工黨主席郭永健。

身兼民主派召集人的民主黨胡志偉認為，今次警方的拘捕行動不可接受，批評政府考立名目，以「莫須有」罪名打壓議會上的抗爭聲音。他指，過去議員站在主席台前表達反對聲音是常見抗爭手法，主席會隨之驅逐議員離場，質疑現時將有關行為定為刑事罪行，是要達到震懾效果，警告議員不要再攻擊主席台。他強調，泛民明白延任後所面對的打壓會變本加厲，但會堅守在議會的責任，不管面對多大的政治打壓或被檢控風險，都會盡力表達市民對政府不滿的意見。

另一被捕人士張超雄被控「藐視罪」，他指今早7時警方上門展示搜查令，當中搜查範圍廣泛，包括其衣物、書籍及電子工具等。他不滿警方明明可進行預約拘捕，惟卻以具威嚇性手法上門搜查及拘捕，反問警方如此緊急於清晨到其住處，是否擔心他們「走佬」。他又形容今次警方的行動是一場「大龍鳳」，強調泛民議員不會被政治打壓嚇怕。

被控1條「藐視罪」及2條「干預立法會人員罪」的尹兆堅稱，控告他們藐視議會是顛倒黑白，又指當日會議過程中建制派議員也有違法行為，包括他被何君堯及黃定光手肘撞擊，及工聯會議員郭偉強拉跌陳志全。他不滿警方將擾亂議會的矛頭指向泛民議員，要求警方跟進上述建制派議員的行為。

被控「藐視罪」的黃碧雲指，《立法會(權力及特權)條例》原本是保障議員發聲的權利 ，惟現在卻被用以控告他們及剝奪其發言權利。她指當日建制派議員也有離開位置及叫囂，質疑警方是「大細超」及選擇性檢控。