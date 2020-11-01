賞你遊香港名額少現搶團情況　旅行社冀中港通關設旅遊氣泡

新冠肺炎疫情下，為了復甦本地旅遊業，並鼓勵市民消費，旅發局舉辦的「賞你遊香港」今日(1日)首日舉行，並已有4個團已出發，其中包括到訪文武廟及太平山頂等景點的「香港古今體驗之旅」。有參與的市民對是次本地遊整體滿意，但形容行程較緊湊，又指名額較少，出現「搶團」情況。旅行社負責人指，公司的「賞你遊」行程已全部額滿，形容是冰封8個月後的起步，但業界單靠本地遊未足夠，期望政府盡快開放中港兩地關口，以設立更多旅遊氣泡。

自10月20日起至12月31日，市民只要於指定實體零售或餐飲商戶消費，憑兩張合共800港元的收據便可免費參加本地旅行團，當中包括由不同旅行社舉辦的45個行程，如參觀恒香老餅家廠房、屏山文物徑、香港仔舢舨遊，合共1萬個名額。截至今日下午，現時已有19個行程額滿，其餘行程仍有少量名額。

其中今日出發的「香港古今體驗之旅」由錦倫旅運舉辦，旅客前往上環文武廟、新聞博覽館、又前往酒店享用下午茶，後到香港仔乘坐舢舨，並乘山頂纜車到太平山頂，全程有旅遊巴士接送，而每一個景點的逗留時間為30至45分鐘左右。

該團的13名參加者在下午2時到達出發地點，在乘坐旅遊巴士要先量度體溫、填妥健康申報表，以及使用酒精搓手液。遊客連同3位工作人員，包括司機、導遊、負責防疫措施的員工乘坐同一旅遊巴士。

市民嚴先生與太太一同前來，他指自己喜歡旅遊，一向有參與內地3天的旅行團，今年由於疫情未能外出，現算是散心。雖然香港景點大同小異，但嚴指自己從未到過新聞博覽館，又未在山頂上觀看過夜景，現時可免費體驗感高興，「車錢好貴，我哋住得遠，來回都要50幾蚊(港元)，如果去幾個景點更貴，若一家人去起碼都要數百蚊(港元)。」

嚴續指自己透過在家品店消費而換購本地遊名額，下周六(14日)亦會參與另一個在山頂舉行的旅行團，惟他表示報名「賞你遊」人數眾多，而每團的名額卻較少，大型旅行社舉辦的行程或是「包兩餐」的行程均很快便爆滿，自己需要向兩、三間旅行社查詢才成功報名。

另外，市民鄭小姐與朋友鍾小姐前來，鄭指以往很少參與本地旅行團，如非參與旅行團亦不會知道香港有那些景點。對於是次行程，她表示時間較緊湊，期望會有更多時間逗留在各景點，另亦會計劃在未來參加本地的綠色旅遊。

負責帶團的導遊馬先生表示已停工大半年，而政府在上星期宣布放寬本地遊後，工作量便開始回升，現時大約有以往一半的收入，形容本地遊算是導遊的「一線生機」，他指未來公司會再開放兩、三個本地行程，希望日後會有更多工作量。

錦倫旅運有限公司執行董事胡景豪指，雖然現時旅發局會補助每名客人500港元，但指今日每名客人的成本約300、400港元，連同交租、支付人工等，只是賺取微利，主要希望員工有工開，以及營造氣氛，希望業界逐漸復甦。現時公司舉辦的「賞你遊」行程經已全部額滿，除參與賞你遊計劃，公司亦另舉辦多個本地遊旅行團，如到訪兩大主題樂園團，大概每日有3至4團，但主要以周末為主。他指旅遊業界已經冰封近8個月，現時算是重啟的第一步。

胡表示以往業務是海外、內地來港旅客一日團為主，舉辦本地團則是首次，並指在疫情影響下算是轉型，又稱以往接待外國客人，坐天星小輪已經很開心，但本地客人要另外加入元素，如在性價比、服務上要有所調整。但他形容單靠本地遊，生存空間仍不足夠，認為要盡快開放內地關口，與設立更多旅遊氣泡。他表示現正與新加坡業界有接觸，在旅遊氣泡落實後，會設有住宿等優惠，但透露旅行團的規模會較少，人數低於20人。

旅發局舉辦的「賞你遊香港」，要求旅行社舉辦的行程包括至少2個景點、4小時深度遊、以及1餐膳食，另需有導遊全程講解，亦要有專車接載客人。