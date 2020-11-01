政Whats噏：陳肇始兩次甩轆無箍票　小組委員會上勢遭泛民狙擊

9個立法會附屬法例小組委員會名單出爐，當中由泛民取得主導權。據了解，食物及衞生局局長陳肇始原本想為相關嘅小組委員會箍票，點知就兩次甩轆，箍票變成送票，送埋個主席位畀泛民，睇嚟陳要自食其果，喺小組委員會上被泛民糟質喇。

加入「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」嘅限期喺上周五(10月30日)截止，名單出爐後，泛民同建制分別係18對12人。同其他已成定局嘅小組委員會一樣，都係泛民居多。據悉有關方面睇到小組委員會係清一色泛民，於是陳就搵副局長徐德義負責協調，同邀請議員蔣麗芸到時選主席。

誰知陳肇始再次甩轆，最後連呢個小組委員會都係由泛民當道。唔知陳肇始係咪計錯數，抑或太老定以為有咁上下人數就夠，還是泛民臨門一腳，突襲冧友加入小組委員會呢？

有建制中人話問責官員應該自己做好箍票工作，建制派並唔會主動幫手協調，「唔係嘅話就袋埋局長份糧喇」。有關小組委員會將會討論禁聚令、社交距離措施、強制檢疫安排等，雖然屬於先訂立、後審議，但小組委員會工作長做長有，之後可能仲會有相關嘅抗疫措施放上嚟討論，睇嚟今次輸咗都幾頭痕喇。