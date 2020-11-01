政Whats噏：建制出招防泛民拉布　委員會正副主席選舉限半小時完成

有政界中人指修改《內務守則》3大內容落實之日，就係泛民議員難以再藉拉布刷存在感之時。

泛民主派自去年反修例風波以來，於立法會瘋狂拉布表達政治訴求，建制派一直密謀修改《議事規則》進一步壓縮泛民拉布空間，惟立法會大會未來連場大戰，包括預料有一番激辯嘅境外投票修例戰場，消息指建制派已變招「捨難取易」，提出修改《內務守則》3大內容，其中針對委員會正副主席選舉，建制派建議選舉程序限時30分鐘內完成；建制派另一重點涉及議員提出議案嘅辯論次序，建議方案係日後無內務委員會(內會)通過支持成立嘅專責委員會，辯論次序將排喺無約束力嘅議員議案之後。話時話，建制派今次3招建制極具針對性，究竟佢哋嘅如意算盤打唔打得響，就要睇吓佢哋有幾大政治決心頂住泛民一觸即發嘅反撲嘞！

正所謂「冰封三尺，非一日之寒」，建制派對泛民拉布深痛惡絕，要求出手根治嘅呼聲高唱入雲，建制派經研判後提出3招修改《內務守則》反制泛民瘋狂拉布，第1招係涉及修改《內務守則》有關選舉委員會正副主席程序，避免泛民近年互相提名嘅鬧劇再次發生。據悉，建制派建議委員會正副主席選舉日後參照立法會主席選舉嘅提名機制，有關提名須於會議前以書面提交予秘書處，提名限期結束後唔可以撤銷提名；選舉程序方面，列明不設發言環節，即候選人毋須作自我介紹，互相辯論，仲賦予主持會議嘅議員有權命令行為極不檢點嘅議員退席。

值得留意嘅係，建制派今次連選舉委員會正副主席時間都作出規限，就係建議30分鐘內完成，若然經過30分鐘仍未能選出委員會主席，「後備」方案係由內會主席提名另一名議員主持有關選舉，若然仍然未能選出委員會主席，就「升呢」交由立法會主席提名另一名議員負責主持有關選舉。根據過往慣例，大會主席及內會主席均係建制派囊中物，喺「雙重保險」機制下，若然今次上述建議獲得通過，泛民日後於委員會正副主席選舉程序嘅政治表態空間，相信少之又少。至於建制派第2招，就係涉及縮短有關附屬法例報告議案嘅辯論發言時間，建制派建議方案係無論議案動議人，抑或係其他議員嘅發言時間都由現時15分鐘，縮短到5分鐘。

最後一招就係因應泛民近年屢次成立專責委員會調查特定爭議，按照現時做法，無論內會係咪支持成立專責委員會，有關議案均會排在無約束力嘅議員議案之前，為咗進一步壓縮泛民「玩嘢」嘅空間，據悉最新建議方案係除非有內會支持成立專責委員會，否則有關成立專責委員會嘅議案，其辯論次序將排喺無約束力嘅議員議案之後，由此觀之，呢招係從根本「封殺」泛民近年屢次以呈請書方式，即只要有20名議員站立支持，就可成立無特權法「加持」嘅專責委員會調查特定事件，甚至以此狙擊港府高官或個別建制派議員嘅威力。

建制派3招修改《內務守則》反制泛民拉布，已經係如箭在弦，第一步闖關係周二(3日)下午開會嘅議事規則委員會(議規會)，一般相信，依家議規會共有12人，撇除主席謝偉俊，建制派有7人，泛民只有4人，建制派取得主導權，要通過今次建議只係時間問題；至於下一步就係返回內會討論，據知建制派目標係今年底前走完程序，有政界中人笑言，或者修改《內務守則》3大內容落實之日，就係泛民議員難以再藉拉布刷存在感之時喇！