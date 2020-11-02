單車致命意外頻生　本港今年首3季錄得14宗升2倍半

單車郊遊變死亡之旅，致命意外激增2.5倍！踩單車已為港人熱門的休閒活動之一，惟相關意外亦急增。根據警方新界北總區交通部數據，今年首9個月全港錄得1,789宗單車交通意外，較去年急增近一半，當中，屬致命意外有14宗，較去年同期增加2.5倍。警方形容上升幅度十分驚人，分析意外成因包括無遵守交通標誌及燈號、駕駛失控或失平衡，以及沒有佩戴合適裝備，呼籲市民要留意車速、路標及盡量靠左行，免生意外。

各地因疫情封城鎖國，港人無法外遊只好在本地消閒抖抖悶氣，單車便成為熱門的選擇。不過，新界北總區交通部道路安全組高級督察羅依琳卻透露一些極而生悲的數據，指今年首9個月有1,789宗涉及單車的交通意外，較去年同期1,219宗多47%。同期，致命意外達14宗，較去年4宗多2.5倍。她指，發生致命意外成因大都是踏單車人士未有遵守規則，例如在非單車路段未有落車或過路時衝紅燈，在長斜路未有控制速度和未有配備頭盔等。

對於有駕駛者指單車徑的標誌隱蔽較難察覺，羅依琳指會了解意見，向相關部門反映，亦希望在宣傳教育方面下手，讓更多人知悉有關資訊，又提及若未有遵守道路交通標誌，最高刑罰為罰款5,000元和監禁3個月；再犯者其刑罰會提高至1萬元及監禁6個月，提醒市民踩單車需注意安全，檢查單車能否正常運作，自身有否配備安全設備，駕駛單車時要留意速度和靠左行駛，同時要留意路標標示，免生意外。

本港著名單車運動員黃金寶表示，自從屯門途經元朗、上水至馬鞍山的新單車徑開通後，令屯元區踏單車人數增多。不過，他指出屯門路段有多個意外黑點（見另表），新單車徑較多落車位，例如行人路和馬路，亦有輕鐵交匯過路段等，需多加注意，建議初學者和一家大細選擇到屯門踩單車時要做足功課，「低估少少自己能力，就會令意外少發生。除了保持行車距離，心態亦應保持暢遊，切勿以競爭心態駕駛；若技術不好亦會容易有意外」。他又指，新單車徑較多駛經鄉村、行人路段及馬路，行車設計上較為困難，對比其他熱門單車徑，如大圍至大埔段，行人路和馬路較少，相對適合初學者。

譚同學昨亦有試用新單車徑，由上水踩至元朗，當時準備橫過錦綉花園，但單車路一段已結束，直言未能看到落車指示牌所，又稱過往在這類路段也會有時落車，有時會駕車繼續駛過，「因為好像方便些」；又指單車徑不斷要上落車會令人掃興。

王先生昨在元朗段踩單車往上水，他指出當駛至行人路時，會選擇落車推行，但若行人路無人時亦會踏單車駛過；由南生圍至錦綉花園一段，已經落車至少5、6次。他認為，交通安全標誌設立位置隱蔽令駕駛者難以察覺，「好少會咁樣望到」；又認為設計路段時太多落車位，不太方便，「去到後方上水段，落車次數會更多，感覺並不愉快」。