何志平專欄：壞蛋皇帝

今年春夏交接的時候，美國的新聞在各城市爆發不可收拾的病毒疫情之外，突然又放出一條大新聞，引起評論政治界的諸多揣摩和批議。

事緣於近日來，前阿肯色州州長在推文中說，總統特朗普因為遭受到民立黨及傳媒不公不法的打擊以嘗試推翻他的政權，而應可獲得第三任期總統的職位。這報道觸動了很多敏感的神經，掀起連串大風波。

紐約大都會看守所內的兩個鄰居正在熱烈的談論這事。「阿廷」（假名）是來自加利福利亞州民主黨的忠實支持者，也是著名專門控訴特朗普政府的民權律師；而「積克」（假名）則是牙買加非裔的大學教授。

阿廷說：「這共和黨的州長並不是第一個暗示明說特朗普在總統任期結束後可能不會離開的人，去年5月，一名福音派宗教領袖在推特上顯然提到特別調查顧問對『通俄門』 的報告，說特朗普應該在他的第一任期中增加2年，以償還這次腐敗延變所耽誤的時間。而特朗普廣泛轉推了這貼子！還有，特朗普的前知己，代理人兼律師科恩亦表示特朗普是不會從這位置上下來的，他說鑑於他為特朗普工作的經驗，如果他在2020年大選中失敗，他絕對不會和平地把權力移交出來的。他就是這樣的一個可怕的惡魔無賴！」

積克馬上接着說：「美國憲法闡明了權力轉移運作的規條。第二條文憲規定總統任期為4年，第20條修正案規定，總統和副總統的任期應於1月20日中午結束，然後繼任人的任期將開始。第22條修正案說明，任何人都不能當上總統超過兩屆任期。250多年來，歷任總統都尊重這憲制法律，就算是意外的輸掉選舉，也會毫無怨言的把棒子傳下去。這樣的把權力和平的轉移交接就是這個美國民主制度的核心成就。總統不承認選舉結果是絕對不可思議的事啊！」

阿廷繼續翻特朗普的舊帳：「總統本人還開玩笑的說會繼續任期甚至終身呢。去年12月，他在賓夕法尼亞州的一次集會上告訴人群說，他會在5年，9年，13年，17年，21年，25年，29年……後離任。後來他又說他是故意的把傳媒弄瘋了，以使他們不斷的在傳說總統是不會離任的，而最後他們很可能也覺得特朗普不離任也不差的啊！這就是總統的歪理了，說謊話一百次便以為是真話！」

積克跟着接上：「如果特朗普逾越任期又賴死不離開白宮的話，憲法規定他屆滿時便立即自動失去憲法授權，而他也無權指揮美國特勤局和其他聯邦特工保護他。他也不再是武裝軍隊的總司令，沒權力下令採取軍事行動來捍衞他……」

阿廷開始激動了，說：「我倒不怕特朗普輸了賴在白宮不走，可怕的是他那些極端主義的盲目忠心的追隨者。可以想像的是：2020選舉特朗普面臨連任失敗，他可以馬上在推特上說選票被操縱舞弊，是推他下台的政變！這訊息便會被右翼媒體不斷的放大，繼而挑起某些不滿情緒激起反響，甚至有人傾向暴力宣洩，導致致命暴力行為，而發起對新繼任政府的恐怖襲擊。你怎麼看？」

我把話題轉到另一個角度說：「好幾年前，美國的知名學者福山寫了一本書名為《歷史的終結》，其中他批評中國的管治制度，說中國出現了好皇帝是幸運極了，如出現『壞蛋皇帝』，中國式的非民主法制便沒問責的機制平衡和拿掉這『壞蛋皇帝』！」

積克馬上引一省百的說：「美國的民主制度也拿特朗普沒法啊！」

阿廷更畫龍點睛：「特朗普就是我們的壞蛋皇帝！」