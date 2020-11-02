僱員再培訓局辦啟迪課程　助年青人增加受聘機會

新冠肺炎疫情令本港經濟急速下滑，就業市場受到嚴重打擊，失業率攀升至近16年來高位，年青人的失業情況尤為嚴峻。僱員再培訓局上月推出「青年啟迪培訓證書」課程，提升15至24歲青年的工作技巧，增強就業競爭力與適應能力，首班暫定於本月下旬開課。課程導師指，現今僱主期望年輕僱員可以「一職多能」，望透過課程令年青人了解職場要求，以及增強軟技能，提升受聘機會。

課程配合青年人的培訓需要，為15至24歲年青人，包括應屆中學、毅進文憑、高級文憑、副學士等學歷程度的畢業生，提供一個關鍵技能的必修單元，以及兩個語言文化及資訊科技相關技能的選修單元訓練，並備有就業輔導與支援服務，協助學員規劃職涯發展，提升在不同行業的受聘機會，每班將提供25個名額，首班暫定於本月下旬開課。

「啟迪課程」導師曾俊榮表示，現今年青人就業選擇多，因應自身興趣選擇職業，但往往對工作所須具備的技巧缺乏認識，加上僱主期望年輕僱員可以「一職多能」，例如懂得跟客戶溝通、靈活應對客戶要求等，透過「啟迪課程」，學員能夠加深了解職場要求及增強跨行業適用的軟技能，提升他們的就業競爭力與適應能力。

另一課程導師李健麟指出，時下年青人或已懂得拍片，但未必懂得運用燈光和剪片技巧來提升短片的質素和吸引力，如能掌握短片直播製作技巧，可以協助僱主在網上推廣產品，是一門十分實用的工作技能。