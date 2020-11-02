東方日報A1：涉違特權法　7泛民被捕　周四提堂

警方昨早採取行動拘捕7名泛民主派人士，包括4名現任立法會議員民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲及工黨張超雄、前議員朱凱廸、陳志全及工黨主席郭永健。7人被指涉及於今年5月8日的立法會內務委員會會議中，觸犯《立法會（權力及特權）條例》（俗稱「特權法」）有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，警方已落案控告，將於本周四（5日）於東區裁判法院提堂，若一經定罪，最高可被判監1年及罰款1萬元。泛民直斥警方以「莫須有」控罪作政治打壓，又指當日建制派議員亦有違法行為，不滿僅拘捕泛民議員。警方則指當日會議發生很多事，需要逐一考慮，仍會繼續拘捕行動。

7人於昨日早上被捕，其中胡志偉、尹兆堅、黃碧雲遭警方上門拘捕，郭永健則被要求到紅磡警署預約拘捕，其餘6人則分別送往油麻地警署、黃大仙警署、香港仔警署、八鄉警署、北角警署及荃灣警署，並於昨午陸續獲准以1,000元保釋。

7人均被控涉觸犯《立法會（權力及特權）條例》，其中尹兆堅和陳志全分別被控3罪，一項「藐視罪」及兩項「干預立法會人員罪」、朱凱廸和郭永健則分別被控一項「藐視罪」及一項「干預立法會人員罪」、黃碧雲和張超雄分別被控一項「藐視罪」、胡志偉則被控一項「干預立法會人員罪」。有指警方打算拘捕民主黨議員許智峯，但許在昨午仍未收到預約被捕的電話。

港島總區刑事部警司陳永裕表示，警方於5月8日下午接獲立法會秘書處報案，指當日有個別議員在立法會大樓的會議室內作出擾亂秩序行為，包括有人衝向主席台前的保安，亦有人從高處投擲大量紙張，相關案件交由港島總區公眾活動調查組跟進，經深入調查及諮詢律政司法律意見後拘捕6男1女，年齡介乎33歲至63歲，涉及前議員、現任議員及議員助理。對於當日亦有其他肢體碰撞，陳則指當日議會發生很多事，須逐一考慮各畫面，而且影片眾多，索取口供亦需時，目前不應妄下判斷何謂違法，亦不宜再作評論，但指拘捕行動仍會繼續。

7名泛民人士獲釋後，於傍晚時分召開記者會，身兼民主派會議召集人的民主黨胡志偉直斥控罪屬政治打壓，批評政府巧立名目，以「莫須有」罪名打壓議會上的抗爭聲音。胡表示，議員站在主席台前表達反對聲音是常見抗爭手法，主席可驅逐相關議員離場，質疑現時將有關行為定為刑事罪行，是要達到震懾效果。胡指，泛民明白延任後的打壓會變本加厲，但會堅守議會責任，盡力表達市民對政府的不滿。

尹兆堅則批評控告他們藐視議會是顛倒黑白，並指在當日會議中，有建制派議員出現違法行為，包括被議員何君堯及民建聯黃定光以手肘撞擊、工聯會郭偉強將陳志全拉跌並拖行。尹認為，警方將擾亂議會的矛頭指向泛民議員，只拘捕泛民議員，要求警方跟進建制派議員的行為。張超雄認為，今次警方的行動是一場「大龍鳳」，不滿警方上門拘捕和搜查，令家人受驚，形容是具威嚇性，質疑是否擔心議員會「走佬」。黃碧雲則批評政府利用特權法剝奪其發言權利，以及「大細超」作選擇性檢控。

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