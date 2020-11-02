東方民調：保就業閂水喉　半數小型旅行社料倒閉

新冠肺炎疫情重創旅遊業，最新公布數據顯示，與消費和旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的失業率急升至11.7%，為受沙士沉重打擊後的高位，就業不足率上升至6.3%。旅遊業界直指，保就業計劃完結後，旅行社倒閉裁員潮一觸即發，如現時港府仍不救亡，估計失業數字會再上升。議員直指只有推出健康碼及盡快通關，旅遊業方能見到曙光。

旅遊業界相信，這次被裁減的主要是旅行社負責向客人介紹行程的文職人員，估計有數千人。除縮減人手外，旅行社亦已開始合租地方經營，以減少沉重的租金負擔。現時全港有1,700多間旅行社，當中小型旅行社佔70%，自疫情後經營困難，港府9月開始已放寬規限，由規定每間旅行社一個地址，放寬至8間旅行社共用一個地址，以減輕開支，部分大型旅行社亦已減少分店，估計若第二期保就業結束，一半小型旅行社將結業。

對於現時剛開放的本地遊，旅遊業界指只是「有限度幫到手」，利潤不高，香港以往每日50萬名入境旅客，其中70%來自內地，認為有必要恢復入境團。

除了導遊及領隊外，旅遊巴公司及司機生計亦受影響。非專營巴士業界表示，業內有千名司機專門接待旅客團，他們底薪不多，主要是靠與旅行社拆帳維生，但現時近乎沒有旅客訪港，相關司機被迫轉行。假如港府再不推出港版健康碼，預計非專營巴士業界可能出現裁員潮。

旅遊業裁員潮、減薪停薪潮一觸即發。全港有8間分店、經營近半世紀的新華旅遊率先出招，要求全體員工12月起停薪留職，料有297名員工受影響。有工會擔憂業內會有更多公司推出停薪留職計劃，或者乾脆裁員止血，促請港府推出第三輪保就業計劃救旅遊業。

香港旅遊業議會表示，今年截至9月底，已經有73間旅行社結業，有業者撐不住、大裁員亦是意料中事。議員姚思榮認為，現時業界最希望是開源，只有推出健康碼，盡快開通兩岸三地出入境往來，旅遊業方能見到曙光。