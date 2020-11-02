東方民調：救市無方杯水車薪　通關健康碼繼續等

疫情嚴重影響旅遊業多時，第二期保就業計劃即將完結，港府無意推出第三輪資助，不少旅行社將面臨結業或大裁員，人數比國泰裁員更甚。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者擔心不同界別輪流大裁員，勢推高失業率，形容旅遊業陷入嚴重困境，香港經濟支柱岌岌可危。受訪者又批評港府救市無方，措施不到位，只識掏空庫房，歸根究柢是抗疫不力，導致遲遲未能推出健康碼及通關等救亡措施。

香港旅遊業為傳統四大主要行業之一，然而遭疫情打殘，港府雖先後三次向旅遊業界發放防疫抗疫基金，如自由作業持證導遊及領隊在過去獲發每人最多3萬元資助，但仍難以維持生活，旅行代理商亦只獲數萬至數十萬元，不足以應付租金、雜費開支。

港府另推出兩期保就業計劃，但計劃即將完結，旅遊業界推算，屆時業界裁員人數將會比國泰更甚，或涉及6,000人至8,000人，估計10人至20人的小型旅行社首當其衝，規模約10人的旅行社要裁員接近一半，40多人的旅行社亦要削減至5人，僅能維持基本運作。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問369名18歲或以上市民，結果顯示，對於保就業計劃完結，旅遊業界料大裁員，49%受訪者憂慮，勢推高失業率；28%受訪者指旅遊業再次陷水深火熱；16%受訪者擔心小型旅行社首當其衝。

港府放寬本地遊，但不足5%旅行社有提供本地遊，47%受訪者直指，通關無期難現曙光；25%受訪者認為，本地遊並非救命符；24%受訪者炮轟救亡力度有限。

千名旅巴司機或被迫轉行，有旅行社員工停薪留職，36%受訪者擔心，受影響範圍不斷擴大；33%受訪者認為，應盡快推健康碼救亡；26%受訪者形容旅遊業陷入嚴重困境。

與消費和旅遊相關行業的失業率已升至沙士後高位，42%受訪者憂香港經濟支柱岌岌可危；31%受訪者擔心，前景不明朗；23%受訪者更稱，旅遊業復甦遙遙無期。

港府多次向旅遊業發放防疫抗疫基金及保就業津貼，36%受訪者認為，資助完結釀結業潮，33%受訪者形容只是吊命，杯水車薪；24%受訪者坦言無收入，資助難抵租金開支。

抗疫多時，市道仍未改善，百業反彈乏力，34%受訪者批評港府救市無方，只識掏空庫房；31%受訪者斥藥石亂投，不到位；23%受訪者認為，抗疫不力難救市。

綜觀情況，大部分受訪者指疫情嚴重影響各行業，港府救市卻一直束手無策，公帑資助及補貼亦只是杯水車薪，旅遊相關行業大裁員恐一觸即發，影響香港經濟支柱及前景。