Dr.東：近半洗腎個案由糖尿病引發　有患者日飲3罐汽水須換腎

糖尿病是誘發慢性腎病的主要成因，本港目前有逾萬名患者接受洗腎及換腎，而每年有近半洗腎新症由糖尿病引發，情況有上升趨勢。有腎科專科醫生表示，慢性腎病初期的病徵並不明顯，容易被忽視，當踏入中期階段後，病情便難以逆轉。醫生呼籲40歲以上及屬糖尿病高風險人士要定期進行身體檢查，若出現蛋白尿更是警號，要盡快求醫。

今年新冠肺炎肆虐，有研究發現慢性腎病患者感染新冠肺炎後，比常人更易出現嚴重併發症，腎衰竭患者的死亡率高近4倍。腎科專科醫生何繼良表示，都市人的飲食習慣令糖尿病人口持續上升，血糖過高會破壞腎臟的微小血管，造成慢性腎病。糖尿腎病近年有年輕化趨勢，患者平均年齡降至40歲以上。

何指出，糖尿病發展至糖尿腎病約需時10年，初期病徵難以察覺，患者會出現蛋白尿，需透過尿液測試檢驗。一旦病情惡化，可致末期腎衰竭，需接受洗腎及換腎；嚴重更會出現併發症，如心血管疾病及中風。糖尿病纏身多年的Kit是糖尿腎病的典型例子，生活習慣不良，以往曾每日飲3罐汽水，其後身體各處響起警號並引致腎衰竭，最終須接受換腎。

腎科專科醫生羅學敬表示，慢性腎病一直有藥物治療，惟近20年停滯不前，而歐洲最新有研究顯示，患者服用醫治二型糖尿病的SGLT2抑制劑後，藥物可降低腎臟回收葡萄糖的能力，讓糖分隨尿液排出體內，有效減低腎衰竭及腎病死亡風險達40%。研究亦發現，有關藥物對非糖尿病引致的腎病患者同樣有效。

雖然新治療為患者提供新選擇，但羅指患者須控制好血糖，否則腎功能會加速惡化，即使接受換腎，病情亦可復發。羅又提醒，新治療並非適合所有患者，部分患者服用後會出現脫水或尿道炎等副作用。

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