15歲學生疑中招　粉嶺心誠中學今起停課14天

本港疑爆發「住宿度假」(Staycation)染疫群組，昨日(1日)一宗初步確診個案，涉及一名26歲女子，上月與7位朋友到梅窩銀鑛灣海景渡假樂園「住宿度假」，該名女子的一名15歲男親戚亦初步確診，他就讀於粉嶺基督教香港信義會心誠中學，上月30日最後上課，該校須停課14天。衞生防護中心今早(2日)到該校派樣本瓶，有學生表示有少許擔心，又指認識確診同學，但未曾與其接觸。

東網記者今早到該校視察，陸續有學生回校取樣本瓶。中四生趙同學表示有少許擔心，他稱，認識該名確診同學，但未曾與其接觸，又指學校須停止面授教學14天，今明兩日會停課，至本周三(4日)才開始網上教學。家長李太協助其小朋友回校取樣本瓶，她則表示不太擔心，又稱已收到學校通知將會停止面授教學14天，稱學校安排得好好。

該名15歲學生並沒有參與銀鑛灣的酒店活動，惟他近日曾與家人拜山，亦曾與同學打籃球，因期間無戴口罩，「波友」亦須檢疫。