政Whats噏：泛民擬包攬各附屬法例委員會　建制無意奉陪

喺大部分立法會事務委員會嘅正、副主席由建制派包攬之時，民主派亦大舉冧友，有意攻佔多個附屬法例小組委員會嘅正、副主席。就好似喺今朝（2日）嘅有關預防及控制疾病嘅附屬法例小組委員會首次會議上，民主派議員李國麟同黃碧雲喺無爭議聲下當選正、副主席。建制派又無意陪佢哋玩消耗戰，睇嚟最後都只係搵着立法會秘書處同政府官員麻煩。

近日9個立法會附屬法例小組委員會名單出爐，可以發現雖然民主派只有21人，但就動員咗近18人加入呢啲小組委員會，相反建制派嘅人數卻較少。今朝「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」嘅會議上，在席委員以民主派居多，喺選舉主席階段，作為民主派代表嘅衞生服務界議員李國麟順理成章以14票，擊敗只有8票嘅民建聯議員蔣麗芸。

到選舉副主席時蔣麗芸再被提名，但就因為只得10票，而不敵取得16票嘅民主黨議員黃碧雲。今次成個選舉過程只係用咗約15分鐘，民主派議員喺無爭議聲下成功當選小組委員會正、副主席。

今次係繼上周民主黨議員鄺俊宇當選「香園圍邊境管制站附屬法例小組委員會」主席後，民主派再有「進帳」。之但係，有呢個結果並非因為建制派甩轆，而係人哋一早表明呢啲附屬法例小組委員會嘅議題無乜爭議性，又何必浪費時間陪玩消耗戰呢。

而有關附屬法例係「先訂立、後審議」，依家一班民主派議員咁「落力」喺大會拉布，可能到咗限期，都未趕得切審議延展有關附屬法例嘅修訂期限，限期一過有關法例亦會自動通過。換言之，其實最受影響嘅其實係需要安排大量人手準備小組委員會會議嘅立法會秘書處，以及一班被要求出席會議嘅官員。