西貢相思灣村工人製石躉封違建道路　議員斥用公帑善後難服眾

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」揭發已10日，今日(2日)續有地政總署外判工人到場善後，準備製作石躉打算放置於違建道路上，防止車輛通過前往神秘丁屋，惟據知安置石躉後，部分電單車仍可通過。立法會議員斥部門一直以來辦事效率低、處事又慢又被動，但違法行為竟要動用公帑處理，更是於理不合。

前日違建道路上非法擺放的貨櫃及建築物料全部清走後，昨日有外判工人到場釘板，製造方型石躉模，每個石躉大小約36吋乘23吋乘24吋。違建道路未見圍封，今日早上有工人到場搬運沙泥及石躉模往神秘丁屋外違建道路，打算製作石躉。據知石躉之間將相隔29吋，即使私家車、貨車不能通過，但綿羊仔電單車仍可通過，至於石躉及善後工程費用，現時統統由地政總署負責。

議員陳恒鑌指，地政總署成立以來辦事效率一般，「踢一踢、郁一郁」，人手編制不足，應檢討其工作成效，而今次若非東方踢爆事件，該署亦不會踢一踢才郁一郁。他又指違法築路遭揭發，卻要動用公帑去善後並不合理，署方理應吸取今次教訓，主動巡查及檢控西貢一帶的土地混亂問題，否則難以令市民信服。