市民懶理防疫周末湧上街　何栢良料本地確診個案反彈

香港或再度出現「住宿度假」(Staycation)染疫群組，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(2日)在電台節目表示，於過去周末多個地點人山人海，亦有市民沒有遵守防疫規定，形容市面抗疫情況已響起警號。他指，過去數月曾出現疫情爆發循環，每當放寬措施，疫情便會反彈，日前萬聖節有不少市民上街慶祝，預計本地確診個案陸續有來。

何稱，病毒傳播的速度與社交活動的頻率、參與人數、戴口罩等有關，呼籲市民盡量減少聚集人數，並留意風險。他又呼籲市民在過去兩星期，若曾入住酒店、或參與多人聚集的社交活動，特別是場地通風差或無戴口罩，都應主動拿樣本瓶做檢測。他又指，當局應在高風險地點附近再設臨時檢測中心，以截斷社區傳播鏈。

對於當局擬推「安心出行」流動應用程式，讓市民自行記錄其出行日程。何認為應用程式對追蹤工作有幫助，自己日後亦會安裝，但認為當局應該利用應用程式主動進行追蹤，否則對追蹤工作「打折扣」。

此外，昨日(1日)一名等候遣返的女子確診，並曾在羈留中心逗留，何認為當局應加強設施的通風系統，包括安裝空氣淨化機，職員應該長時間戴口罩。