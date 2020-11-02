西貢鄉村違法建路善後納稅人埋單　學者促修例嚴懲違法者

西貢大環村及相思灣村接連爆出違建道路、霸佔官地、僭建碼頭及胡亂棄置建築廢料，地政總署在東方報業集團踢爆後始「補鑊」，卻運用公帑來吊走貨櫃雜物，聘用外判工人建圍網及石躉等，村霸違規卻要市民埋單，令人氣結。有學者認為，地政總署執法所費不菲，要用公帑善後是對納稅人不公，促即時向違例者收取善後費用，甚至可修例賦予部門權力，加強阻嚇。

「咩都要政府畀錢，咁對納稅人個荷包好唔公平！」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，違規佔官地、僭建碼頭及亂棄廢料等情況耗費政府大量資源執法，若仍要政府花費公帑去清理、違封及還原土地，是對納稅人完全不公平，理應由違規者負責支付所有涉及費用。

陳又指，目前食環署在清理違規橫額時，可即時向違例者收取清理費，此舉不但節省公帑，亦可加強阻嚇作用，地政總署的執法規模更大，耗費的公帑更多，但往往要事後透過民事訴訟才可向違規者追討索償，變相要花多一筆法律費用，而且未必能收到款項。他建議地政總署可倣效食環署做法，甚至可提交立法會修例，即時執行收取清理費用，達到震懾作用且能善用公帑。