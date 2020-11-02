「天鵝」飛走「艾莎尼」周六闖港300公里　冬至或打風

香港立冬前或再打風！根據天文台路徑圖推測，集結於馬尼拉的熱帶風暴「艾莎尼」未來一兩日會於菲律賓以東水域「打圈」，並逐漸增強，周四(5日)更正式「升呢」為颱風，預料風速高達時速120公里。艾莎尼升呢後加速西移，最快於周五(6日)早上闖入香港800公里警戒範圍，有機會發出1號風球。艾莎尼於周六(7日)「冬至日」進一步逼近，預料於香港以南約300公里的水域掠過，天文台指屆時多雲及有雨，吹4至5級的北至東北風，離岸風勢則達間中6級的強風程度。

另外，天文台在中午(2日)12時發出特別天氣提示，指艾莎尼會在未來一兩日在菲律賓以東海域徘徊，隨後有機會移向呂宋海峽並進入南海北部，但路徑和強度仍有變數，天文台會密切監察其動向。至於天鵝正橫過南海中部。按照現時預測，天鵝會向西移動，今晚(2日)至明早(3日)在香港以南約800公里掠過，對香港直接威脅不大。

天文台預測，乾燥的東北季候風會在未來數日影響華南，預料季候風會在周三及周末增強，華南沿岸及南海北部風勢較大。今早10時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北偏東約960公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。至於熱帶風暴天鵝則集結在峴港以東約1110公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中部。