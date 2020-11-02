超市推食物現金券回饋基層　團體倡以八達通領取節省人力

港府早前要求兩大超級市場在申請保就業時推出回饋計劃，包括透過特定團體向弱勢社群派發食物現金券。有團體今日(2日)表示，登記派發行動是史無前例，加上要動用大量人力物力為每一個申請人作審查，費時失事，建議超市透過旗下的八達通付款系統，加入簡單識別功能，讓合資格士直接透過八達通領取資助。

兩大超市推出的回饋方案，是透過特定團體派發食物券或現金券，政府沒有就兩間超市就聯繫弱勢社群的安排設規限，而部分社福機構要求指定會員才合資格領取超市回饋。香港復康聯盟表示，其服務對象是有殘疾人士，他們一般都持有公共交通工具乘車優惠的個人八達通卡。

聯盟認為超市的回饋計劃可透過八達通付款系統，讓合資格的殘疾人士直接用八達通卡去領取資助，省卻交由志願機構辦理的繁複工序，亦避免要求殘疾人士出示社署文件，同時亦省卻印製現金食物券及人力。聯盟又指，有不少合資格人士，未必與任何社福機構有關繫，變相無法受惠，認為透過八達通領取資助是有效方法。