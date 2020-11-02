《賞您睇─感謝祭》最後一日！把握機會帶走豐富禮物

最後召集！勿失良機！為期兩星期的《賞您睇─感謝祭》將於今日（2日）23:59結束，閣下的《賞您睇》戶口內之分數於11月3日將全數歸零。手上仲有on.cc coins的您，記得把握最後機會，換走心儀禮品！

今次《賞您睇—感謝祭》反應熱烈，廣受東網會員歡迎。現時仲有大量電子優惠券等緊大家，包括︰千色Citistore $10 現金券、海天堂四款買二送一電子優惠券、奇華餅家 $20電子優惠券及大家樂 $10現金券等等。

仲有重頭戲「金秋大特賞」等緊你嚟玩！會員可憑10,000枚on.cc coins兌換一次遊戲參加碼，答得最具心思的100名會員，將獲得獎品乙份。100份獎品入面，包括︰萬希泉行星系列陀飛輪（價值$49,800）、萬希泉大日子系列陀飛輪（價值$43,800）、Apple Watch Nike SE (GPS + 流動網絡)、Apple AirPods 配備無線充電盒 (第二代)、Nintendo Switch Lite等等，每一份都非常有分量！

請注意，是次活動每人限換取一份禮品或一次遊戲參與機會，一經成功換領，戶口內的on.cc coins將自動歸零。而活動過後，不論曾否參與《感謝祭》，戶口積分將全數無效。記得把握最後機會喇！