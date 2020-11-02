黎智英官司纏身　今年六四涉煽惑他人集結案明天區院提訊

官司纏身的壹傳媒黎智英，現時面對4宗刑事檢控訴訟，包括6項與非法集結相關的罪名，其中涉及在今年6月4日疑煽惑他人參與未經批准集結的案件，將於明天(3日)在區域法院首次提堂，相關聆訊將移師西九龍裁判法院進行。

72歲黎智英儘管已有案在身，但他在今年6月4日不理會警方反對下，仍出席支聯會在銅鑼灣多利亞公園舉行的悼念六四事件31周年燭光晚會。警方調查後，先後向黎智英與支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、秘書蔡耀昌等共26人發出傳票，控告他們於當日在維園煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結及舉行未經批准集結等共39項罪。

黎智英在該案中被票控一項煽惑他人參與未經批准集結罪，控罪指他在6月4日於維園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與一個未經批准集結。雖然其控罪是以票控方式檢控，但因案件會交由區院審理，即表示進入公訴程序；根據《公安條例》，上述控罪一經公訴程序定罪，最高可判囚5年。

除此案之外，黎智英還涉及其他3宗與反修例有關的非法集結案，分別控他在去年8月18、31及10月1日，參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准集結，共被控兩項組織未經批准集結及3項參與未經批准集結罪，每罪最高可囚5年，該3宗案件已期於明年2至5月先後於區院開審。

另外，黎智英還涉及違反國安法被捕。港區國安法在本年6月底生效後，警方國安處於今年8月10日拘捕黎、其兩名兒子、4名壹傳媒高層及多名民主派人士，其中黎涉勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、煽動意圖及串謀詐騙等罪行。眾人獲准保釋候查後，須於12月初再向警方報到。

至於黎智英被指於2017年六四集會上，在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團記者一案，雖有照片片段佐證，但裁判官鍾明新最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立將他「放生」。律政司9月中已經提出上訴，惟至今仍未見有進展。