拖欠72萬元防疫撥款逾半年　灣仔區會投訴民政處行政失當

有團體早前獲灣仔區議會社區參與計劃撥款，印製「灣仔區同心抗疫行動」防疫包和單張，涉款71.5萬港元，惟有關團體在首批單張上印有「武漢肺炎」字眼，而部分資訊亦未及更新，被灣仔民政事務處以「資訊不正確」為由拒發還款項，至今已拖逾半年。數名灣仔區議員今日(2日)到申訴專員公署，就早前的投訴提交補充資料，指民政處早前就撥款展開的調查報告涉嚴重行政失當，包括自己人查自己人、選擇性調查等，希望申訴專員審視資料後，裁定民政處須盡早把款項發還予被拖款的團體。

灣仔區議會主席楊雪盈指，事件的起因是民政處及部分議員不滿小冊子使用「武漢肺炎」字眼，因而提出各種質疑。她稱，然而各種質疑已於區議會會議上充分表達，中心提及修訂小冊子內容後，亦獲區議會同意發還撥款。

楊亦批評該處只就建制派議員投訴作跟進，而民主派議員亦曾去信該處，卻未有得到回應。此外，被拖款團體事後亦重新印製一批刪去「武漢肺炎」等爭議字眼和內容的單張，認為團體有盡可能符合發還撥款要求，促請民政處盡快把款項發還予有關團體。