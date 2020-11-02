求撤手機搜查令敗訴　李柱銘等人求免付訟費遭拒

壹傳媒黎智英等15人被控於去年8月至10月期間，多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准遊行。其中5名被告李柱銘、何俊仁、楊森、單仲偕及區諾軒，今年7月申請司法覆核要求撤銷裁判官批准警方搜查他們手機的手令。原訟庭至8月判決駁回5人之申請，並下令他們支付訟費。5人其後以書面要求，申請更改訟費命令，改由律政司支付他們的訟費。法官在考慮申請人與律政司雙方的書面陳詞後，決定駁回申請，維持由申請人付訟費的決定。

5名申請人認為，他們是因警方表示會開啟他們的手機調查，裁判官又拒絕開庭更改手令內容，才會提出司法覆核申請。結果原訟庭裁定裁判官指自己無司法權限再開庭的看法錯誤，故此他們是有必要提出今次訴訟，故不應由他們負擔訟費。

不過法官表示，今次司法覆核並非單純爭議裁判官應不應再開庭的問題，其主要爭議是手令是否有效，而申請人一方在此問題上已被裁定敗訴。申請人決定爭拗手令的效力，是他們自己的選擇，而非警方或律政司促成。法官因此認為，申請人提出的論點，不足以令法庭偏離由敗者支付勝者訟費的慣例，故駁回他們的更改訟費令申請。