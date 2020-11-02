柴灣青衣綠置居單位細現滯銷　有揀樓客無懼：人棄我取

今期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑出現滯銷，為綠置居恒常化後首度出現1人單位可供選擇的單位多於配額。1人申請者今日(2日)起開始揀樓，有幸運兒表示今期提供的單位太細、太奇怪導致滯銷，自己把握此機會「上樓」，與女兒共享天倫之樂。

首輪簡介會早上9時開始，逾20多人到場，因應疫情，房委會限制每名申請者只能帶同1位親友入場揀樓。現居觀塘的鄧先生選擇了青衣青富苑向內園的2人單位，他指蝶翠苑較好的單位已售罄，剩餘單位都望向墳場等，雖然青衣交通不便，但坦言「有得揀已經好好」。他表示今次單位大多只有200多呎，認為單位太細才導致滯銷，但自己仍決定隨即入市，與女兒共住，讓女兒照顧自己。鄧又指會做90%按揭，女兒將負責支付首期和供樓。

張女士則選擇了柴灣蝶翠苑高層單位，她表示現居於同區公屋，因樓齡已達40年，出現漏水和石屎剝落情況，女兒決定為她買新樓，新樓樓價為180多萬港元，暫時首期僅8萬多港元，僅樓價的5%。

獨居於慈雲山公屋的李先生在港島上班，擔心青富苑近碼頭會非常嘈吵，故選擇了蝶翠苑，他表示儲了兩年錢，每天從慈雲山徒步到港鐵站，節省車資，現時積蓄只能購買蝶翠苑價值120多萬港元的最細單位，但仍非常開心，尤其是計算日後樓價後，認為是值得的投資。對於早前有不少申請者卻步，李強調「別人小心，自己就要貪心。」他又指，自己只會做80%按揭以節省利息。