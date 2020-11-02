五一遊行涉違禁聚令　李卓人梁國雄等不認罪

李卓人(右一)及梁國雄(左二)在庭外示威。

多個勞工團體在五一勞動節舉辦各類關注勞工權益活動。工黨及社民連等從金鐘海富中心遊行往政府總部，期間包括李卓人及梁國雄等8人涉嫌違反禁聚令，遭票控參與受禁群組聚集，案件今（2日）在東區法院再訊。控方申請將9張傳票合併獲批，全部被告不認罪，法庭排期在明年1月13日開審，預計審期3日。

8名被告分別是郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。傳票控罪指稱他們於2020年5月1日上午約11時06分，在夏慤道海富中心外參與受禁群組聚集。麥德正另被控在同日早上11時23分，在金鐘海富中心及政府總部的天橋，無合理辯解而沒有向獲授權人員韋鑑洸出示身份證明文件。

控方透露，他們的立場是各被告在整段時間均違反限聚令，並非在某個特定時間「黐得太埋」，又表明是否有1.5米距離並不是控方的檢控基礎。

辯方律師則指爭議點會是受禁群組的定義，以及引伸的問題，即告被告是否正參與受禁群組聚集。沒有律師代表的黃浩銘、李卓人及梁國雄亦持相同觀點。梁國雄另指，《基本法》第27條所賦予的集會自由，是較限聚令更為重要，並指出這是其抗辯方向之一。

各被告開庭前於法院大樓外，分兩組每次四人拉起橫額叫口號，表達對政府防疫措施的不滿，認為措施旨在打壓集會自由。