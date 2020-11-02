卓越獎學金今起接受申請　學生最多獲30萬元資助

為鼓勵本地傑出學生到境外升學，教育局推出「香港卓越獎學金計劃」，資助成績優異的學生入讀境外世界知名大學的學士學位或研究院課程。獎學金計劃由今日(2日)起至明年1月12日接受申請，有意於2021/22學年起入讀的合資格香港學生均可透過網上申請系統遞交申請。

教育局發言人表示，獎學金計劃以香港最出類拔萃的學生為對象，目的是培養學生具備環球視野等，學成回港後，將有助長遠增強本港的人力資本和競爭力。計劃的甄選準則包括申請人的學業成績和其他個人特質，獎學金得主必需修畢指定課程，並承諾畢業後回港工作最少2年，或相當於獲獎學金資助的年期，兩者以較長者為準。

所有獎學金得主毋須通過入息資產審查，均可獲發獎學金支付學費，以每年30萬港元為上限。此外，需要額外支援的學生可獲發放經入息資產審查的助學金，以每名學生每年20萬港元為上限，以支付其生活及其他學習上的開支。如得獎者同時獲本港及海外其他助學計劃資助同一海外升學計劃，本獎學金計劃下的資助金額會相應下調。

獲甄選入圍的申請人獲其所選擇的課程無條件取錄後，教育局會邀請他們參加由明年4月起舉行的面試，並在其後知會申請結果。