國泰裁員：擬周三集會抗爭　工會遭警方發反對通知書

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團早前大裁員，並要求「幸存者」在14日內、即本周三(4日)午夜前簽署薪酬及福利大減的新合約，多次被批沒有良心。國泰空中服務員工會今(2日)宣布，已正式收到警方的反對通知書，反對工會在簽新約「死線」當日在國泰城一帶舉行集會。工會指由於時間相當有限，決定不就此申請上訴，將另行安排其他形式的活動。

國泰空中服務員工會主席王思敏指出，受到機場管理局的機場禁制令及禁聚令所限，加上時間有限，工會決定不向警方申請上訴。她又指，明日(3日)會再次召開緊急會員大會，向會員報告工作進度，未來會另行安排其他形式的活動。

另外，早前有網民批評國泰對於新合約的解釋前後不一，令員工無所適從，難以在死線屆滿前作出重要決定，呼籲國泰員工今早返回國泰城外排隊，並向資方查詢新合約的細節。東網記者到場視察，發現場面冷清，未見人龍，僅得少量辦公室職員以及空中服務員上班。